Einrichtung in Vorst : Tuppenhof enthüllt Stele für verstorbene Ehrenamtler

Vorst Auf dem Tuppenhof ist eine Gedenkstele für die mittlerweile 13 verstorbenen ehrenamtlichen Helfer enthüllt worden. Finanziert wurde sie aus dem Preisgeld für den Heimatpreis.

Der erste Heimatpreis der Stadt Kaarst ist im Jahr 2019 an die ehrenamtlichen Helfer des Tuppenhofs, genannt Tuppies, verliehen worden. Dafür gab es ein Preisgeld in Höhe von 5000 Euro. Ein Teil wurde in einen gemeinsamen Besuch des Zirkus Roncalli in Düsseldorf investiert, der Rest auf Vorschlag der Tuppies in eine Ehrentafel für die verstorbenen ehrenamtlichen Mitarbeiter.