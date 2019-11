Museum in Vorst : Tuppenhof bringt ersten Kalender raus

Kaarst Die Ehrenamtler des Tuppenhofes in Vorst hatten Anfang 2019 eine Idee: Einen eigenen Kalender mit Motiven aus dem gesamten Jahr. Nun wurde eine Auflage von 100 Stück bestellt – allerdings werden diese kaum ausreichen.

Die Idee kam von einem ehrenamtlichen Mitarbeiter des Tuppenhofs. Wie wäre es, wenn wir das Jahresgeschehen auf dem Hof fotografisch für die Nachwelt in einem eigenen Kalender festhalten? Der Vorstand des Fördervereins fand die Idee so gut und machte sich direkt an die Umsetzung. Entstanden ist ein Kalender mit rund 40 Fotos – aufgeteilt in zwölf große (für jeden Monat eins) und mehrere kleine Bilder in DIN A3-Format.