Ehrenamtler in Kaarst gesucht : Tuppenhof bildet Museumsführer aus

Vorst Um neue Ehrenamtler für den Tuppenhof zu gewinnen, bietet Reinhold Mohr eine freiwillige Ausbildung zum „Tuppi“ an. Auch Ehrenamtler, die sich bereits in irgendeiner Form für das Bauernmuseum engagieren, sind eingeladen, ihre Kenntnisse über das Museum aufzufrischen.

Die Ausbildung ist in Theorie und Praxis unterteilt, für beide Teile gibt es je zwei Termine. Der erste „Block“ von Theorie und Praxis steigt am 2. (Dienstag, 17 bis 19 Uhr, Theorie) und 5. August (15 bis 17 Uhr, Praxis/Führung), die zweiten Termine sind am 9. (Dienstag, 17 bis 19 Uhr, Theorie) und 12. August (Freitag, 15 bis 17 Uhr, Praxis/Führung). „Die Nachfrage ist so groß, dass wir uns überlegt haben, das Angebot für alle Bürger zugänglich zu machen“, sagt Stevens. Geschäftsführer Jürgen Rau hat bereits 13 Anmeldungen vorliegen, neun für den ersten und vier für den zweiten Block. Alle bisherigen Anmeldungen kommen allerdings aus den Reihen der „Tuppis“.