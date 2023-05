Aktion „Kunst am Gartenzaun“ Tuppenhof in Kaarst-Vorst wird Open-Air-Galerie

Das Künstlerpaar Silvia (Malerin) und Günter Heimbucher (Fotograf) aus Kempen hat im Jahr 2021 die Aktion „Kunst am Gartenzaun“ ins Leben gerufen. In diesem Jahr beteiligen sich über 140 Künstler bei 24 Gastgebern an 20 Standorten an der Aktion, die am 3. und 4. Juni hochwertige Kunst präsentiert. Auch in Kaarst gibt es in diesem Jahr erstmals einen Standort für das Kunstevent: Den Tuppenhof in Vorst.