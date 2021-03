Geplantes Kunstwerk in Kaarst : „Türhüter“ werden neu gefertigt

Geplantes Kunstwerk in Kaarst

Kaarst Da eine der vier Holzskulpturen nicht mehr restauriert werden kann, werden alle neu geschaffen. Derweil müssen die „Brücken über dem Nordkanal“ abgeschliffen werden.

Markus Albiez, Vorsitzender des Kunstverein Nordkanal, hatte interessante Neuigkeiten im Kulturausschuss zu berichten: Die vier „Torhüter“ von Wilhelm Schiefer hätten ja eigentlich restauriert werden und dann gemeinsam in einer Blickachse auf dem ehemaligen Sportplatz im Vorster Wald platziert werden sollen. Nachdem sich eine der rund 30 Jahre alten Holzskulpturen als nicht mehr zu restaurieren erwiesen hatte, werden jetzt alle vier Skulpturen neu gefertigt. Den Auftrag wird die Firma Drossard in Jüchen, eine Zimmerei in vierter Generation, die übrigens auch die „Brücken über den Nordkanal“ gebaut hat, ausführen.