40-jähriger Kaarster Trunkenheitsfahrt endet im Krankenhaus

Bei Eintreffen der Polizei konnte der Fahrzeugführer am Unfallort zwar nicht mehr angetroffen werden, dafür jedoch an seiner Wohnanschrift. Sein Auto hatte er mit eingeschalteter Warnblinklichtanlage unverschlossen an der Unfallstelle zurückgelassen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest führte bei dem Kaarster, der Verletzungen im Gesicht davongetragen hatte, zu einem positiven Ergebnis. Er wurde unter polizeilicher Begleitung einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.