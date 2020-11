Event im Kaarster Stadtpark : Trost-Video für ausgefallenes Martinsfest

Kaarst Im Stadtpark ist doch noch der St. Martin geritten, während die Schülerin Luis Leßmann seine Geschichte vorlas. Das Event wurde auf Video festgehalten und wird am Mittwoch ab 18 Uhr im Internet zu sehen sein.

Christian Arguioui schlüpfte in die Rolle des Aufnahmeleiters, führte die Kameras, bat die Unbeteiligten um Ruhe. Viele der Akteure kennen sich aus der Kaarster Schützenbruderschaft. Alexander van der Zee war eigentlich als Bettler vorgesehen, sagte seinen Auftritt aber ab. In die Bresche sprang Hermann Lehnen. Wie bei einem Dreh üblich, musste er Wartezeiten in Kauf nehmen. Die nutzte er, um seine Kleidung gehen ein Outfit aus Stoff zu tauschen, das aus Säcken gefertigt zu sein schien. Je länger er warten musste, umso kälter es wurde, desto leichter dürfte es ihm gefallen sein, seinen Text zu sprechen: „Hilfe, Hilfe, ich habe Hunger und mir ist so kalt.“ Lehnen ist bei den Kaarster Sebastianern Adjutant von General Klaus Gehlen, beim Sankt Martinszug schlüpft er normalerweise in die Rolle des Knappen. Und General Klaus Gehlen, der auch in normalen Zeiten den Stankt Martin verkörpert hätte, kam aus der Dunkelheit herangeritten. Er hörte sich die Probleme des Bettlers in aller Ruhe an und dann kam es ruckzuck zur legendären Mantelteilung. Für Pferd Stuart vom Reitstall Bierewitz war es ein kurzer und stressfreier Auftritt. Schnell ging es im geräumigen Transporter in den heimischen Stall.