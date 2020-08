Für neue Gesamtschule : Trinkwasserleitung am Risgeskirchweg wird erneuert

Kaarst Zurzeit erneuern die Kreiswerke Grevenbroich eine wichtige Trinkwasser-Transportleitung im Stadtgebiet von Kaarst. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke ließ sich jetzt das Vorhaben zwischen dem Wasserwerk Driesch und dem Risgeskirchweg in Büttgen von Kreiswerke-Geschäftsführer Stefan Stelten erläutern.

An dem Ortstermin nahmen auch Jörg Kaulitzky, der technische Leiter der Kreiswerke, und Bauleiter Ralf Bauten teil. Anlass für den Neubau ist zum einen das Alter der bisherigen Leitung und zum anderen die geplante Gesamtschule am Risgeskirchweg, die eine Verlegung erforderlich macht. Insgesamt wird die Leitung auf einer Strecke von rund anderthalb Kilometern erneuert. Die Baumaßnahmen laufen auf etwa einem Drittel der Strecke koordiniert mit den Kanal- und Straßenbauarbeiten der Stadt Kaarst. Der Querschnitt der Trinkwassertransportleitung beträgt 600 Millimeter. „Hierbei handelt es sich um eine hochwertige Leitung aus sogenanntem duktilen Guss, die mit einer Zementmörtel-Umhüllung als zusätzlichem Schutz versehen ist“, informierte Stelten. Mit dem Bau investiere das Unternehmen in die Sicherheit der künftigen Trinkwasserversorgung.

Die Kreiswerke Grevenbroich GmbH gehört mit fast 13 Millionen Kubikmetern Wasserabgabe im Jahr zu den größeren Wasserversorgern in Deutschland. Von über 600 Wasserversorgern in NRW steht das Unternehmen an 19. Stelle. Die Kreiswerke sind in allen Städten und Gemeinden des Rhein-Kreises Neuss aktiv.