CDU-Anfrage im Kaarster Stadtrat Trinkwasser im Brunnen vor dem Rathaus verunreinigt

Das Tiefbauamt der Stadt Kaarst hat den Trinkwasserbrunnen zuletzt am 20. Juni auf seine Funktion geprüft, wie Jürgen Garbang, Vorsitzender des Kaarster Seniorenbeirats, im Gespräch erklärt. Doch noch immer läuft der Brunnen, der immerhin 12.765,81 Euro kostete, von denen 90 Prozent (11.489,23 Euro) durch ein Sofortprogramm des Landes NRW gefördert wurden, nicht. Und das, obwohl der Seniorenbeirat bereits 2021 einen Antrag gestellt hatte, in allen Ortsteilen einen Trinkwasserbrunnen aufzustellen, damit die Bürger bei heißen Temperaturen – wie in der vergangenen Woche – eine kostenlose Abkühlung zur Verfügung haben. Nach dem heißen Sommer 2022 stellte die Stadt vor dem Rathaus einen Trinkwasserbrunnen mit Wasserspender auf, um die warmen Tage auch in der Innenstadt erträglicher zu machen.