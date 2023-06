Betrug in Kaarst 85-Jährige Frau von Betrüger beklaut

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, den 6. Juni, zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr. Der Unbekannte hatte an der Wohnung der Seniorin an der Rheinstraße geläutet und sich unter einem Vorwand Zutritt verschafft. Nachdem der Mann die Wohnung wieder verlassen hatte, bemerkte die Geschädigte, dass Goldschmuck fehlte.