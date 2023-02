Betrug in Kaarst Trickbetrüger beklaut Seniorin

Am Mittwoch, 22. Februar, gegen 14.15 Uhr, klingelte ein Unbekannter an der Tür einer Seniorin an der Büdericher Straße und gab sich als Mitarbeiter eines Telefonanbieters aus. Er müsse das Telefon kontrollieren, andernfalls werde es für 14 Tage abgestellt. So erschlich er sich Zutritt zu den Räumlichkeiten und ging mit der Seniorin sowohl in den Keller als auch in das Wohnzimmer. Nebenbei erkundigte sich der „Telekommunikationsmitarbeiter“ noch, ob sie auch Goldschmuck zu Hause habe. Dann behauptete der Mann, sie habe ihr Telefon im Keller vergessen. Als sie zurückkam, stand die Tür offen und der Tatverdächtige war verschwunden. Und mit ihm auch Bargeld.