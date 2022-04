Begegnungscafé im Pfarrzentrum : Treffpunkt für Geflüchtete in Büttgen

Büttgen Maria und Hans-Peter Weiland haben im Pfarrzentrum Büttgen ein Begegnungscafé ins Leben gerufen. Dort können sich ukrainische Flüchtlinge austauschen.

Am Donnerstag war unter anderem Natalia da. Die 31-Jährige aus einem Vorort von Charkiw war mit einer Freundin nach Deutschland gekommen. Sie lebt bei einer Familie in Pesch, ihre Freundin ist in Grevenbroich untergekommen. Natalia hatte bereits in der Ukraine Deutsch gelernt. Sie ist gerade dabei, ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. Deshalb ist es gut, dass Menschen wie Lydia Riedel ins Begegnungscafé kommen. Sie stammt aus dem Ural und spricht noch immer fließend Russisch und ist als Dolmetscherin sehr wichtig. So erfährt man beispielsweise, dass Natalia als Innenarchitektin gearbeitet hat. Und dass sie gerne wieder in ihre Heimat zurückkehren würde. In Deutschland sei sie sehr freundlich aufgenommen worden. Valentina aus dem ukrainischen Saparoschje ist 75 Jahre alt. Sie hat sich alleine nach Deutschland durchgeschlagen. Büttgen war von Anfang an ihr Ziel gewesen, und das aus gutem Grund: „Mein Sohn lebt seit 18 Jahren mit seiner Frau in Büttgen“, übersetzt Lydia Riedel. Die frühere Personalsachbearbeiterin hat auf ihren Sohn gehört: Als das Bombardement in der Ukraine begann, konnte er aus Angst, seiner Mutter könne etwas zustoßen, nachts nicht mehr schlafen. Er bat sie, nach Büttgen zu kommen.