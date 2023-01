Ehemaliger stellvertretender Bürgermeister Kaarst trauert um Urgestein Matthias Kluth

Auch der CDU-Stadtverband Kaarst-Büttgen reagierte schockiert auf die Nachricht über ihr langjähriges Mitglieds. „Mit ihm haben wir nicht nur einen engagierten Politiker, sondern vor allem einen einzigartigen und tollen Menschen verloren. Unser Mitgefühl und unsere Gedanken sind bei seiner Familie und allen Angehörigen“, schreiben die Christdemokraten bei Facebook. Beruflich war Matthias Kluth zuerst als Spinnerei-Meister in der Textilbranche tätig, ehe er 1984 in die Zentralstelle für Sicherheitstechnik wechselte. In jenem Jahr begann auch das politische Engagement des CDU-Mitglieds mit seiner Wahl in den Stadtrat. Nach einer fünfjährigen Pause gehört er ihm seit 1994 ununterbrochen an – 2014 war dann aber Schluss mit Lokalpolitik.