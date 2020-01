Erster AEG-Direktor verstorben : Kaarst trauert um Hermann Dederichs

Kaarst Der erste Schulleiter des Kaarster Albert-Einstein-Gymnasiums ist im Alter von 99 Jahren am 4. Januar gestorben.

Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus hebt die besondere Bedeutung des Pädagogen für die Schul- und damit die Stadtenwicklung hervor: „Hermann Dederichs hat das Albert-Einstein-Gymnasium aufgebaut, es über fast zwei Jahrzehnte entscheidend geprägt und sich damit große Verdienste um die Stadt Kaarst erworben. Die Stadt ist ihm zu Dank verpflichtet und wird Hermann Dederichs als verantwortungsbewussten, weitsichtigen und liebenswürdigen Menschen und Schulleiter in Erinnerung behalten.“

In seine Amtszeit fielen unter anderem der Umzug des Gymnasiums von der Halestraße in den Neubau des heutigen Schulgebäudes, die Einrichtung des weiterhin bestehenden Fördervereins, die Umbenennung der Schule in „Albert-Einstein-Gymnasium“ und der Aufbau von Schulpartnerschaften.