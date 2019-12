Philipp Schop wurde 103 Jahre alt : Trauer um den ältesten Kaarster

Kaarst Philipp Schop war mit 103 Jahren der älteste Kaarster Bürger. Nun ist er gestorben. Nachdem er als Soldat in seine Heimat zurückkehrte, eröffnete er eine Bäckerei. Schops Sohn Hermann-Josef erinnert sich an das Kaarster Urgestein.

Am 28. September 1916 wurde Philipp Schop in seinem Elternhaus an der Maubisstraße geboren und lebte dort bis zum Schluss über der von ihm eröffneten Bäckerei. Das Handwerk des Bäckers erlernte er in Mönchengladbach-Ryehdt. Später durchlief er als Soldat alle Stationen des Zweiten Weltkrieges bis hin zur Kriegsgefangenschaft. Nach seiner Rückkehr gab es keine Arbeit für ihn, also machte Philipp Schop aus der Not eine Tugend und gründete 1949 Bäckerei und Konditorei mit integriertem Café in seinem Elternhaus. Der Schritt in die Selbstständigkeit gelang: „Ein großes Potenzial an Kunden waren die damaligen Flüchtlinge“, erinnert sich Hermann-Josef Schop. 1954 vermählte Philipp Schop sich mit seiner Frau Elisabeth. Drei Kinder wurden ihnen geschenkt: Tochter Anne lebt heute mit ihrer Familie als Ärztin in der Nähe von Braunschweig und ihre Schwester Gertrud hat sich in Thüringen als Steuerberaterin selbstständig gemacht. Hermann-Josef Schop trat in die Fußstapfen seines Vaters, wurde ebenfalls Bäcker und übernahm 1985 die Geschäft, das er bis heute führt.