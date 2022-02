Hundetrainer aus Vorst : Ein Personal-Trainer für Mensch und Hund

Vorst Michael Kronenberg arbeitet als Hundetrainer. Der 58-Jährige hatte allerdings bis 2011 keinen eigenen Hund. Doch dann kam Fiete – und Kronenberg fand eine neue Berufung.

Sein Schwerpunkt liegt auf verunsicherten und verängstigten Hunden. „Denen helfe ich am liebsten“, sagt er. Aber auch normales Welpen- und Alltagstraining bietet er an. „Wenn man sich dazu entscheidet, Hundetrainer zu werden, muss man sich im Klaren, sein, dass man auch mit Menschen zu tun hat.“

In Einzelstunden versucht er, die Verhaltensauffälligkeiten des Hundes zu analysieren und Lösungen zu finden. Die häufigsten Probleme, die Hundehalter mit ihren Tieren haben, sind Leinenprobleme. „Sehr häufig ziehen die Hunde sehr stark oder werden an der Leine aggressiv bei einer Begegnung mit einem anderen Hund“, so Kronenberg. Die meisten Leinenprobleme würden im Wohnzimmer anfangen. „Wenn sich ein Hund an seinem Halter orientiert, würde er sich draußen nach seinem Herrchen umdrehen und nicht ziehen“, beschreibt der Hundetrainer.