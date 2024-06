Schulleiter der Stakerseite geht in den Ruhestand Tränenreicher Abschied für Josef Oppermann in Kaarst

Auf seiner Einladungskarte für die Verabschiedung schrieb Oppermann „School’s out forever“, einen bekannten Songtitel von Alice Cooper aus dem Jahr 1972. „Als ich 1977 mein Abitur gemacht habe, hätte ich im Traum nicht daran gedacht, dass ich mich 47 Jahre später als Schulleiter der Stakerseite in den Ruhestand verabschiede. Ich hätte mir damals viel vorstellen können, aber nicht, dass ich Schulleiter im Rheinland werde“, sagte Oppermann bei seiner Ansprache. Über die Grundschule Kapellen fand Oppermann den Weg an die Grundschule Lichtenvoorder Straße in Büttgen, wo er 1998 Schulleiter wurde. Nach zwei Zwischenstopps an Neusser Schulen wurde dann eine Schulleiter-Stelle an der Stakerseite frei – mit der Aussicht, dass ein neues Schulgebäude gebaut wird. „Das war für mich die Motivation, mich zu bewerben“, so Oppermann.