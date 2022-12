Sportforum Büttgen in Kaarst Die Zukunft des Trägervereins ist gesichert

Um die Finanzierung der energetischen Sanierung sicherzustellen, wartet das Sportforum gespannt auf die Entscheidung des Stadtrates, die für Frühjahr 2023 erwartet wird. Denn 42 Prozent der Kosten werden von der Staatskanzlei beziehungsweise dem Land Nordrhein-Westfalen übernommen, 29 Prozent vom Rhein-Kreis Neuss. Die fehlenden 29 Prozent der Finanzierungskosten soll die Stadt Kaarst übernehmen – und dazu braucht es die Entscheidung des Rates. Das Sportforum soll nicht nur energetisch auf den neuesten Stand gebracht werden, sondern auch behindertengerechter und sicherer werden. Dazu soll die Bahn an der Nordseite untertunnelt werden. „So können auch Rollstuhlfahrer in den Innenraum gelangen“, erklärt Kallen. Zudem sei durch die Untertunnelung die Sicherheit der Sportler gewährleistet, die derzeit über die Bahn laufen müssen, um in den Innenraum zu gelangen. Zudem soll das mehr als 40 Jahre alte Dach saniert werden, sodass in der Halle eine Temperatur von 22 bis 23 Grad Celsius gespeichert werden kann, wie Kallen erklärt. Wie teuer die Sanierung wird, kann der Vorsitzende des Trägervereins nicht absehen. „Die Kosten galoppieren derzeit, es gibt so gut wie keine Festpreise mehr“, erklärt Kallen.