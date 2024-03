Sportstätte in Büttgen Trägerverein blickt auf die Anfänge des „Sportforums“ zurück

Heimlich, still und leise hat das Sportforum Büttgen kürzlich seinen 25. „Geburtstag“, den es eigentlich in 2023 hatte, nachgefeiert: Im Sommer 1998 übernahm eine von Radsportfreunden und der Politik zusammengesetzte Gruppe die Betriebs-Trägerschaft für die 1972 eröffnete größte Sportanlage im Stadtgebiet. Sie war zuvor vom Radsportverband NRW als Radsport-Leistungszentrum betrieben worden. Der Verband war jedoch finanziell am Ende und sah sich 1997 nicht mehr in der Lage, Halle und Internat weiter zu betreiben. Aus Sorge um den Radsport gründeten damals Peter Kirchhartz, Helmut Becker, Franz-Josef Kallen, Siegfried Brall, Gustav Raken, Herbert Ahlert und Ludwig Hautmann den Trägerverein „Sportforum Kaarst-Büttgen“, damit das Sportforum weiterbetrieben werden konnte. Der Vertrag dazu wurde 1998 unterschrieben. Der Name „Sportforum“ war dabei eine Erfindung von Kirchhartz, damaliger Chef der Büttgener Sparkasse. Mit der Namensgebung wollte er ein Signal setzen, dass die Halle auch für den Breitensport zur Verfügung steht.