Aktion in Kaarst Traditionelles Nikolausfest für ukrainische Kinder

Die Erzählung um ein magisches Märchenbuch brachten kleine und große Schauspieler mit enormen Einsatz und stimmgewaltig auf die Bühne – die Begeisterung schwappte in den Saal über und die Familien sangen und klatschten mit. Die Aufführung in der Landessprache, die phantasievollen Kostüme und schwungvollen Tanzeinlagen schufen eine fröhliche Atmosphäre. Das Interesse war so groß, dass viel mehr Personen als die 120 angemeldeten kamen. Am Schluss versammelten sich alle Kinder auf der Bühne und erwarteten sehnsüchtig ihren Nikolaus aus der Ukraine, dargestellt von Mykhaylo Molodshy in der ukrainischen Nikolaustracht. „Ich mache das zum ersten Mal, aber es ist so schön, den Kindern eine große Freude zu bereiten“, sagte er.