„Kaarst Total“ Gala-Abend kehrt ins Mercure-Hotel zurück

Dazu hat sie sich vorgenommen, weniger Programm zu bieten und die Party mehr in den Vordergrund zu rücken. „Das Programm wurde in den vergangenen Jahren stets als zu lang empfunden, wir wollen diesmal die Gäste in erster Linie feiern lassen“, kündigt Hons an. Damit diese auch in Partystimmung kommen, konnte die Kaarster Soul-Sängerin Sonja Lavoice gewonnen werden, die auf dem VIP-Abend als Solokünstlerin auftritt, ehe sie am Samstag des Stadtfestes mit ihrer Band vor dem Topact auf der Sparkassen-Bühne zu sehen ist. „Ich habe Sonja an Karneval im Alten Rathaus gesehen, als sie spontan zwei Lieder mit dem DJ gesungen hat. Da war mir klar, dass wir sie für unseren Gala-Abend verpflichten müssen. Sie passt mit ihrer Stimme perfekt zum Ibiza-Flair“, erklärt Nina Hons.