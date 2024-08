Stream-Team bei „Kaarst Total“ Im Dauereinsatz für große Bilder

Rund 15 Ehrenamtler sind an dem Kaarst-Total-Wochenende im Dauereinsatz. Zwei ferngesteuerte und zwei über Datenfunk verbundene Kameras fangen dann Szenen auf der Hauptbühne ein. In der Bildregie laufen die Signale zusammen und werden dort so gemischt, dass ein gutes Sendebild entsteht. Das Stream-Team arbeitet dabei in Schichten. So wird eine Übertragung ganztägig bis zum letzten Showact an beiden Tagen möglich.