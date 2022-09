Übertragung ins Internet : Gottesdienst bei „Kaarst Total“ wird live gestreamt

Elina Pilz ist seit zwei Jahren beim Stream-Team dabei. Foto: Harry Flint

Kaarst Wenn am kommenden Sonntag an der Sparkassen-Bühne von „Kaarst Total“ der Open-Air-Gottesdienst gefeiert wird, kann die ganze Welt zuschauen: Denn das Stream-Team der evangelischen Kirchengemeinde Kaarst wird den Gottesdienst per Livestream ins Internet übertragen.

Interessierte können via Facebook oder auf der Seite www.evangelisch-in-kaarst.de zuschauen. Harry Flint hatte die Idee dazu und trug sie dem Initiativkreis vor, dieser war sofort begeistert. Doch damit nicht genug. Die Organisatoren fragten nach, ob es nicht technisch möglich sei, Bilder des Stadtfestes auf die Leinwand neben der Sparkassen-Bühne zu übertragen. Und das ist laut Harry Flint möglich. „Wir werden ein paar Bilder von Fassanstich und dem Fest auf der LED-Wand zeigen“, erklärt der Initiator des Stream-Teams im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Auftritte der Künstler können dabei nicht gestreamt werden, das könnte laut Flint Schwierigkeiten mit den Übertragungsrechten geben.

Das Team der evangelischen Kirchengemeinde umfasst 20 Freiwillige im Alter von 14 bis 65 Jahren. Während „Kaarst Total“ gewährt das Team einen Blick hinter die Kulissen, erklärt die Technik und Funktionen. So sollen neue Freiwillige gefunden werden, die mitmachen, erklärt Flint: „Um einen Pool an Mitarbeitern zu haben, suchen wir immer neue Leute.“ Als passendes Beispiel dient Elina Pilz, die bereits seit zwei Jahren im Streaming-Team mitarbeitet und sich alles selbst beigebracht hat. Beim Gottesdienst übernimmt Pilz die Feldkamera.