Bei Kaarst Total : Die Welt zu Gast beim Open-Air-Gottesdienst

Kaarst Wird Kaarst Total gefeiert, ist die evangelische Kirche dabei. Ihr Beitrag war eine Einladung für die Sinne. Wer mitmachen wollte, konnte das dank moderner Technik – auch von daheim aus.

Eine große Hilfe waren dabei die auf der Leinwand eingeblendeten Texte, die vom Stream-Team dorthin projiziert wurden. Wie überhaupt der gesamte Gottesdienst ins Internet übertragen wurde, so dass die Welt zu Gast in Kaarst war. Ein Novum, das von den Kaarst-total-Organisatoren sehr begrüßt wurde: „Die Aktion der Kirche ist klasse und ich finde es toll, dass sie aktiv auf uns zugegangen ist“, sagt Sascha Hermanns-Thun vom Initiativ-Kreis. Harry Flint und sein zwanzigköpfiges Freiwilligenteam übertrugen mit Hilfe mehrere Kameras das Geschehen auf der Bühne – vielleicht auch ein Anreiz für neue Interessierte.

Die Predigt des Gottesdienstes bauten Christian Horn und Ralf Düchting als Zwiegespräch auf. „Geh aus mein Herz und suche Freud“ schrieb Gerhardt 1653 und damit nur fünf Jahre nach Ende des dreißigjährigen Krieges, der ihn persönlich durch den Verlust von Frau und Kindern schwer traf. Und trotzdem verzweifelte er nicht und motivierte sich selbst, hinaus in die Natur zu gehen. Das gelte auch für die Menschen in der aktuellen Situation. Belastet durch den Krieg in der Ukraine, Pandemie und persönliche Nöte lässt sich bei einem Blick in die Natur die Buntheit des Lebens, und in der Begegnung der Mitmensch entdecken. Hier spiegele sich Gottes Zuspruch, Wirken und Güte wider. Seine Schöpfung gelte es zu bewahren – mit der Gewissheit, in Gottes Hand geborgen zu sein.