Kaarst total Besuchermassen wie zu besten Zeiten

Das Stadtfest Kaarst Total ist längst noch kein Auslaufmodell – im Gegenteil: Das Gedränge war am Wochenende so groß wie zu den Glanzzeiten dieses Events. Rund um die Hügen-/Timmermanns-Bühne war am Freitag nicht der richtige Ort für Menschen mit Platzangst. Die Eros-Ramazotti-Triubute-Band räumte so richtig ab und begeisterte die Massen. Und so sollte es noch zwei Tage weitergehen.