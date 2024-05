Schlager-Ikone tritt auf der Hügen-Bühne auf Guildo Horn wird Topact bei „Kaarst Total“

Doch er kommt nicht allein in die beschauliche Kleinstadt: Horn bringt seine Band, die „Orthopädischen Strümpfe“, mit und tritt am Sonntagabend (1. September) als letzter Act auf der Hügen-Timmermanns-Bühne auf, wie Nina Hons, Sprecherin des Initiativkreises, auf Anfrage unserer Redaktion erklärt. „Wir sind gespannt, was er diesmal macht“, so Hons weiter. Der Sänger, der durch seinen Auftritt beim Eurovision Song Contest 1998 mit seinem Song „Guildo hat Euch lieb!“ auftrat, prägt mit seinen humorvollen und energiegeladenen Shows seit vielen Jahren die deutsche Musikszene. Mit seinem unkonventionellen Stil und seiner charismatischen Bühnenpräsenz trat er bereits 2004 und 2009 bei Kaarst Total auf. „Damals ist Guildo die Fassade an meinem Geschäft hochgeklettert,“ erinnert sich Stefan Hügen, Mitglied des Initiativkreises von „Kaarst Total“: „Ich bin gespannt, ob er in diesem Jahr auf dem Boden bleibt.“