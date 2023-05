Stadtfest in Kaarst 1200 Schirmherren für „Kaarst Total“

Auch Nina Hons ist glücklich über die Zusage der Bruderschaft. „Ich freue mich total“, sagt die Sprecherin des Initiativkreises: „Die Anfrage war schon lange überfällig.“ Erstmalig in diesem Jahr wird der Schirmherr auch ein Erinnerungsstück an seine Schirmherrschaft von den Organisatoren des Stadtfestes erhalten – ein Schirm. „Wir haben dafür eigenes einen gelben Schirm mit dem Kaarst-Total-Logo bedrucken lassen“, erzählt Hons. Der Schirm wird ab diesem Jahr dann zusammen mit einer Plakette mit der aktuellen Jahreszahl offiziell beim Fassanstich am Samstagnachmittag verliehen. Die Bruderschaft sei schon öfter als Schirmherr in Frage gekommen, so Hons, „weil sie ein großer und wichtiger Bestandteil von Kaarst ist“, bislang sei es aber nie zustande gekommen. Auch für sie persönlich ist die Verbindung von Schützenfest und „Kaarst Total“ „super“, wie Hons sagt.