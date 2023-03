„Kaarst Total“ 2023 Initiativkreis stellt sich neu auf

Neben der neuen Sprecherin gibt es auch strukturelle Änderungen bei den Organisatoren. Der derzeitige Initiativkreis wird als „Arbeitskreis“ zusammen mit der Eventagentur Fritz Event und Gastro die hauptsächliche Planung des Stadtfestes weiterhin ausführen. Außerdem ist ein neues Mitglied in Zukunft im Kreis dabei, der Immobilienberater Christian Bremer. Erweitert wird der Arbeitskreis um einen neuen „Unterstützerkreis“, der sich zwei Mal im Jahr trifft, erstmalig im Mai. In diesem werden weitere Kaarster Unternehmer sein, die am und rund um das Stadtfest aktiv sind. Ziel ist es, beim Stadtfest ein größeres Netzwerk für Ideen, Bands und Künstler nutzen zu können und das Fest auf eine breitere Basis zu stellen.