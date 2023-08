Letzte Änderungen vor dem Stadtfest Vorbereitungen für „Kaarst Total“ sind abgeschlossen

Noch zwei Tage, dann geht die größte Sause in Kaarst nach dem Schützenfest im Juni endlich wieder los: Am Freitag wird an der Hügen-Timmermanns-Bühne die „Warm Up“-Party für das Stadtfest „Kaarst Total“ gefeiert, ehe das „größte Stadtfest am Niederrhein“ um 15 Uhr auf der Sparkassen-Bühne mit dem Fassanstich durch Claus Schiffer, Präsident der Kaarster St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft, die in diesem Jahr die Schirmherrschaft innehat, offiziell eröffnet wird. „Auf die Kaarster wartet ein großes Familienfest, bei dem es ein reichhaltiges Angebot an Entertainment und Kulinarik für Groß und Klein gibt“, erklärt Nina Hons, Sprecherin des Initiativkreises, auf Anfrage. „Die Vorbereitungen laufen super, wir haben wieder viele tolle Partner dabei. Es ist auch diesmal eine runde Sache“, so Hons weiter. Diese Partner sind am kommenden Donnerstag zum Galaabend ins Albert-Einstein-Forum eingeladen. Für das Wochenende gibt es ein paar kleinere Programmänderungen, wie Nina Hons mitteilt.