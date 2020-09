Teilprogramm von „Kaarst Total“ : „MeinKaarst“ streamt Programm

Kaarst Das Stadtfest „Kaarst Total“ fällt zwar aus, eine Bühne zeigt ihr Programm aber live bei Facebook. Manche Ideen sparen sich die Planer aber für das kommende Jahr auf.

Das Stadtfest „Kaarst Total“ hätte eigentlich am kommenden Wochenende stattgefunden, wurde wegen Corona aber schon im Juni abgesagt. Doch die Organisatoren der „MeinKaarst“-Familienbühne, die normalerweise im Maubiscentrum aufgebaut ist, haben überlegt, ihr geplantes Programm digital in die Wohnzimmer der Bürger zu bringen: Sie streamen es am Sonntag (6. September) ab 15 Uhr live auf Facebook (facebook.de/meinkaarst). Damit wollen sie den Künstlern und Dienstleistern die Möglichkeit geben, sich auch in diesen schwierigen Zeiten zu präsentieren.

Die Familienbühne, die in diesem Jahr zum dritten Mal Bestandteil des größten Stadtfestes am Niederrhein gewesen wäre, ist bekannt dafür, Nachwuchstalenten eine Chance zu geben, ihr Können unter Beweis zu stellen. In diesem Jahr wären musikalische Acts aus unterschiedlichen Genres aufgetreten: Andrea Maria Schröter (Schlager), die Neusserin Clara Krum (spanische und englische Hits), der Willicher DJ und Produzent Leon Brooks oder die Kaarster Coverband „The Mors“. Auch dabei gewesen wäre Noël André Lunguana, Finalist in der TV-Show „The Voice Kids“ 2016. Sie alle werden online zu sehen sein. Dazu kommt ein Abstecher in die Welt des Sports und ein Gewinnspiel. Das Video wird auch nach Beendigung des Livestreams verfügbar sein. Sascha Loquingen, Organisator der Familienbühne, stellt klar, dass nicht das komplette Programm von „Kaarst Total“ gestreamt wird. „So soll es nicht rüberkommen“, meint er: „Aber wir wollen ein bisschen Stadtfest-Flair in die Wohnzimmer der Leute zaubern.“