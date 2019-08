Info für die Bürger : Busumleitungen wegen Stadtfest „Kaarst Total“

Wegen des Stadtfests „Kaarst Total“ gibt es einige Änderungen der Buslinien. Die Linien 851 und 852 fahren eine Umleitung von Freitag, 30. August, ab 18 Uhr, bis Montag, 2. September, bis 7 Uhr.

In Richtung Kaarst/Elchstraße führt die Umleitung ab der Maubisstraße über die Friedensstraße und von dort regulär weiter. Der Rückweg erfolgt umgekehrt. Die Umleitung in Richtung Kaarst/Lange Hecke führt über die Friedensstraße und in die Martinusstraße, Büttger Straße, Neersener Straße, Erftstraße zum Kreisverkehr Maubisstraße und dann regulär weiter. Der Rückweg erfolgt umgekehrt. Ersatzhaltestellen sind alle Haltestellen auf der Umleitungsstrecke. Am Freitag-, Samstag- und Sonntagabend ab 20 Uhr werden die Haltestellen Sonnenstraße, Marsstraße und Lange Hecke nicht angefahren. Die Fahrten enden und beginnen an der Haltestelle Friedensstraße. Die Maubisstraße und die Alte Heerstraße werden gesperrt von Freitag, 30. August, 18 Uhr, bis Montag, 2. September, 4 Uhr.