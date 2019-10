Deutscher Comedy-Star : Sträters neues Programm kommt an

Vorst Der Comedian hat dem Publikum in Vorst seine neuesten Sprüche präsentiert.

Diesmal zeigt sich der 53-Jährige „mit dem Gesicht eines Lederputztuchs“ vor allem als Mensch mit Schwächen. Er sieht sich selbst als schlechter Vater und auch über frühere Depressionen spricht er offen. Und dass fehlende Bildung ihm auch heute noch zu schaffen macht, wird gleich am Anfang deutlich: „Ich glaube, es ist das erste Mal im Leben, dass ich in einem Gymnasium bin.“ Die ganze herbe Selbstkritik kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Sträter als Comedian ein Naturtalent ist – immer wieder bringt er die Besucher im ausverkauften Forum des Georg-Büchner-Gymnasiums in Vorst zum Lachen. „Ich erzähle Ihnen ja nie die ganze Wahrheit“ – dieser Hinweis lässt die Zuschauer im Unklaren darüber, was denn jetzt autobiografisch ist und was der munter sprudelnden Fantasie des Kleinkünstlers entspringt. Köstlich, wie er von den gut wirkenden Antidepressiva plaudert, die allerdings eine zu rege Darmtätigkeit als Nebenwirkung haben. So wird aus ihn „ein fröhlicher Mann, der nicht vom Klo kommt“. Homöopathie ist für Sträter etwas für Leute, „denen TicTac zu billig ist“. Der blendende Geschichtenerzähler riskiert trotz des fehlenden „roten Faden“ nie, sein Publikum zu langweilen. „Ich bin nicht so der neugierige Typ“: Eine flapsige Allerweltsbemerkung, mit der Sträter darauf hinweist, dass er seinen Vater nicht gekannt hat. Ein kleines Stück Schokolade auf dem Kopfkissen in einem Hotelzimmer hat ihn auf die Geschichte mit der Zuckersucht gebracht. Zucker, das ist für den Comedian „der Hitler unter den Lebensmitteln“. Zwecks kalten Entzugs mietet er sich ein Zimmer, um mit dieser Sucht fertigzuwerden – es wird ein heftiger Entwöhnungsprozess.