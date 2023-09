Öffnung der „ToleranzRäume“ In Büttgen wird es ab Dienstag bunt

Führungen mit den ehrenamtlichen Kaarster Guides können für einzelne Personen (bis zu zwölf Teilnehmende) auf www.kaarst.de/toleranzraeume gebucht werden. Für den Besuch größerer Gruppen und Schulklassen (ab Klasse 3) empfiehlt sich aufgrund des begrenzten Platzes eine Terminabstimmung unter toleranzraum@kaarst.de. Die Ausstellungszeit wird von einem Programm begleitet, das den Blick für das Thema noch einmal weiter fassen soll. So wird am Freitag, 8. September, von 10 bis 13 Uhr ein Demenzparcours aufgebaut, bei dem man Symptome der Erkrankung simulieren kann, um sich besser in Erkrankte einfühlen zu können. Ein Angebot des Quartiers Kaarst Ost in Kooperation mit der Johanniter-Tagespflege. Am Freitag, 17. September, ab 15 Uhr, lädt Horst Bischoff mit dem Chor behinderter Menschen „Die Kaffeetassen“ zum offenen Singen für Toleranz und Miteinander ins „Kunstcafé EinBlick“. Der preisgekrönte Animationsfilm „Wo ist Anne Frank?“ wird am Montag, 18. September, 16 Uhr, im Kino Kaarst im Albert-Einstein-Forum, gezeigt.