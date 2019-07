Mann aus Mönchengladbach : 48-Jähriger stirbt im Kaarster See

Kaarst Ein 48 Jahre alter Mann aus Mönchengladbach ist am Dienstagabend im Kaarster See ums Leben gekommen. Aktuell wird geprüft, ob ein medizinischer Notfall zu dem tragischen Vorfall führte. Zeugen berichten von Schaulustigen.

Am Tag danach ist der Kaarster See wieder gut gesucht. Die Liegewiesen sind voll, zahlreiche Gäste suchen in dem Gewässer ein wenig Abkühlung. Doch am Abend zuvor kam es – wieder einmal – zu einem tragischen Vorfall im Kaarster See, der tödlich endete. Andere Badegäste entdeckten plötzlich einen leblosen Mann im Wasser und zogen ihn daraufhin ans Ufer. Der 48 Jahre alte Mann aus Mönchengladbach wurde unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus gebracht. Dort stellten Ärzte wenig später den Tod des Mannes fest. Derzeit prüft die Polizei, ob ein Badeunfall oder möglicherweise ein medizinischer Notfall die Ursache waren. Aktuell geht man jedoch von Kreislaufproblemen aus.