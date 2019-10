Soloprogramm in Kaarst : Tobias Mann begeistert mit Solo-Programm „Chaos“

Vorst Tobias Mann eroberte die Herzen der Zuschauer im Sturm – gleich zweimal hintereinander war das Forum des Vorster Gymnasiums ausverkauft.

In seinem sechsten Soloprogramm „Chaos“ durcheilt das Energiebündel mehrere Genres: Er ist Stand-up-Comedian, Musiker, aber auch Kabarettist. Er ist so ziemlich das Gegenteil eines Langweilers. „An bestimmten Stellen kommt meine Meinung durch“, kündigt der quirlige Kleinkünstler an. Wenn es um Politik geht, fällt es mitunter schwer, seinen Thesen zu folgen. Aber als Comedian überzeugt Mann dann wieder. Einmalig ist sein Song über den Wutbürger Hilmar, ein Mann mit Meinungsbulemie. Manns Tipp in Kurzform: „Hilmar, chill ma“. Was den Kleinkünstler besonders umtreibt, ist die Angst der Menschen vor Veränderungen. Alles habe seinen tieferen Sinn, auch der Stau auf der Autobahn: Er zeige, dass es mit der Mobilität in Zukunft nicht mehr so klappen kann wie bisher. Und der stark juckende Mückenstich zeigt auf, dass die Natur einen Plan mit diesen Tieren habe.