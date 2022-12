Ersatzprodukte statt Fleisch in Kaarst Vegan durch die Weihnachtstage

Ob Gänsebraten, Kartoffelsalat mit Bockwürstchen oder Rinderrouladen mit Kartoffelklößen – bei den meisten Haushalten darf an Weihnachten besonders eines nicht fehlen: das Fleisch. Doch es geht auch anders. Das zeigt Thomas Röttcher, Geschäftsführer der Rewe-Filiale Familie Röttcher in Kaarst. Er hat vor einigen Monaten eine vegane Bedientheke in seinem Markt eröffnet, an der Kunden zwischen 35 Produkten auswählen können. Durch das breite Sortiment können Veganer auch in der Weihnachtszeit ein festliches Menü zaubern.