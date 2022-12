Nabu-Ortsverband Kaarst Tipps für Christbaumschmuck aus der Natur

Was an keinem Weihnachtsbaum fehlen sollte, sind strahlend gelbe Strohsterne. Diese können auch von nicht ganz so talentierten Bastlern leicht hergestellt werden. Allerdings sollte man nur lösemittelfreien Kleber, am besten Holzleim, benutzen. Für alle genannten natürlichen Schmuckgegenstände gelte, so der Nabu: Wer sie vorsichtig behandelt, hat viele Jahre was davon. „Und wem das Ganze zu natürlich ist, der kann sie noch mit umweltfreundlichen Farben bunt gestalten“, so Braunert.