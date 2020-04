Praxis in Kaarst : Tierärzte sind systemrelevant

Kaarst In der Praxis von Ira Hanenberg ist trotz Corona immer Betrieb. Tiere übertragen das Virus aber nicht.

Ihr Praxisalltag gestaltet sich derzeit etwas ruhiger – vielleicht haben doch einige Angst vor Ansteckung. Zu tun ist aber immer und Ira Hanenberg achtet streng auf Schutzmaßnahmen: „Ich trage immer eine Maske. Nicht um mich, sondern um vor allem andere vor einer Ansteckung zu schützen“, erklärt sie. Die Besucher können sich am Tresen unmittelbar am Eingang desinfizieren. Das Mittel habe sie allerdings „an die Kette gelegt“, um Diebstahl zu vermeiden. Ihre Besucher bekommen von ihrer Nichte genähten Mundschutz, der dankbar angenommen wird: „Die Besitzer sollen bei der Behandlung ja dabei sein. Einfach das Tier an der Tür abgeben geht gar nicht“, so die Fachfrau. Während der Behandlung bittet sie Frauchen und Herrchen, den gebotenen Sicherheitsabstand einzuhalten. Es kommt aber auch vor, dass die Tiere aufgrund der Maske plötzlich Angst vor ihrem Besitzer haben. „Dann sage ich ihnen einfach, sich an die Tür zu stellen, so dass noch Blickkontakt zum Tier besteht“, erzählt Ira Hanenberg. Die Masken werden jeden Abend ausgekocht und alle Viren auf diese Weise abgetötet.