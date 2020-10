Krise in der Kaarster CDU : Thorsten Schmitter - „Nach so einem Desaster tritt man zurück“

„Die CDU-Spitze führt Verhandlungen, als sei nichts gewesen“, kritisiert Thorsten Schmitter. Foto: Stephan Seeger

Kaarst Thorsten Schmitter und Klaus-Dieter Pruss haben sich mit einem offenen Brief an den CDU-Vorstand gewandt. In dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, geben sie der CDU-Spitze die Schuld an dem Wahldebakel und fordern sie auf, politische Verantwortung zu übernehmen.

„Nach so einem Desaster tritt man zurück“, sagt der langjährige Kaarster Ortsverbandsvorsitzende Schmitter unserer Redaktion in Richtung des Parteivorsitzenden Lars Christoph, der beiden Stellvertreter Franjo Rademacher und Sabine Mieruch sowie des Ortsvorsitzenden Johannes Küppers und Jens Hartmann. Anneli Palmen (SPD) und Wolfgang Kaiser (CDU Grevenbroich) hätten Verantwortung übernommen und die Konsequenzen aus ihren Wahlniederlagen gezogen.

„Die CDU-Spitze führt Verhandlungen, als sei nichts gewesen“, kritisiert Schmitter. Die Bevölkerung habe der schwarz-grünen Koalition eine deutliche Absage erteilt. Das eine Woche vor der Stichwahl veröffentlichte Papier sei bereits vor Wochen vereinbart worden, es sei dabei nur um „Postenschacherei“ gegangen. Die 19-köpfige Fraktion solle nun selbst bestimmen, mit welchen Parteien sie spricht und sich aus der „Umklammerung“ von Christoph und Rademacher befreien.