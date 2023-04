Kaarster Künstler Büttgener Fotograf Thomas Weiers sucht nach dem richtigen Moment

Doch zunächst stand die Ausbildung zum Elektriker an, der zahlreiche Fort- und Weiterbildungen folgten. Schlussendlich war Weiers als Consultant im IT-Bereich tätig, wo er bis heute im Vertrieb arbeitet. Zunächst beschränkte sich das Fotografieren auf „normale“ Aufnahmen der Familie – Weiers ist Vater von zwei Kindern und Großvater zweier Enkel – und Urlaubsimpressionen. 2008 übernahm er gemeinsam mit Ehefrau Elke die Würde des Schützenkönigspaares in Büttgen und kam so in Kontakt der damals aufkommenden Digitalfotografie: Sie ebnete ihm den Weg in den künstlerischen Bereich.