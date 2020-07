Corona-Krise in Kaarst : Thomas Röttcher hilft Unternehmern in der Krise

Kaarst Der Rewe-Marktleiter hat Selbstständigen einen Job gegeben, damit sie über die schwere Zeit hinwegkommen. Sowohl die Nachfrage als auch der Bedarf waren gerade zu Beginn der Corona-Krise groß.

Viele Kaarster Unternehmer müssen wegen der Corona-Krise um ihre Existenz fürchten. Gastronomen und Eventagenturen sind am schlimmsten von der Krise betroffen. Thomas Röttcher, Inhaber des Rewe-Marktes auf der Neusser Straße, hat zumindest einigen Kaarster Unternehmern in der Krise geholfen und ihnen einen Job gegeben. „Viele wussten nicht, wie es für sie weitergehen soll“, sagt Röttcher im Gespräch mit unserer Redaktion.

Der Marktleiter hat damit zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Zu Beginn der Krise brauchte er viele neue Mitarbeiter, weil die Regale durch die Hamsterkäufe so schnell leergefegt waren wie noch nie, und die Unternehmer, die ihr Geschäft vorübergehend aufgeben mussten, konnten zumindest ein bisschen Geld verdienen. Dabei hat Thomas Röttcher sehr viele Bewerbungen auf dem Tisch liegen gehabt, auch viele Schüler wollten einen Job haben. „Es ist nicht so wichtig, dass Schüler ein paar mehr Euro in der Tasche haben, als Selbstständige, die ihre Familien ernähren müssen“, erklärt Röttcher seine Beweggründe. Außerdem seien Selbstständige schneller eingarbeitet und bringen eine höhere Motivation für die Arbeit an sich mit als Schüler oder Studenten.