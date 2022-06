Haustechniker im Aldegundis-Altenheim : Thomas Ossowski geht nach 40 Jahren in den Ruhestand

Thomas Ossowski geht nach 40 Jahren in den Ruhestand

Büttgen Das Caritashaus Sankt Aldegundis in Büttgen verliert eine echte Institution: Haustechniker Thomas Ossowski geht nach 40 Jahren in den Ruhestand.

Der „Mann für alle Fälle“ blickt auf ein erfülltes Berufsleben zurück: „Bei der Caritas konnte ich meine Begeisterung für Technik und meine Lieben zu Menschen perfekt verbinden“, sagt der gelernte Maschinenschlosser. Die Arbeit mit jungen Menschen lag dem Neu-Rentner immer besonders am Herzen. Regelmäßig betreute er im Caritashaus Zivildienstleistende, später dann Absolventen eines Freiwilligen Sozialen Jahres. Auch Jugendliche, die gemeinnützige Arbeit machen mussten, landeten häufig bei dem Haustechniker. „Insgesamt waren es bestimmt über 1500 Jugendliche, die ich begleitet habe“, erinnert sich Ossowski. Viele Jahre war er in der örtlichen Pfarrgemeinde in der Jugendarbeit engagiert.