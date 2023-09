Letztes Schützenfest im Stadtgebiet Thomas Müllers regiert das Vorster Regiment

Wer sind die Protagonisten dieses Schützenfestes? Schützenkönig Thomas II. Müllers wurde 1968 in Neuss geboren. Er wuchs in Holzbüttgen und später in Vorst auf und arbeitet beim Rechenzentrum der Finanzverwaltung NRW. Neben dem Schützenwesen ist Fußball seine große Leidenschaft. Königin Jessica Jerzy ist 43 Jahre alt. Sie wohnt seit ihrer Kindheit in Vorst und arbeitet in einem großen Tierfachgeschäft in Kaarst. Das Königspaar geht gerne mit seinem Hund Apollon spazieren. Sohn Justin wird mit Joelle Zöllner die Eltern als Minister unterstützen. Das zweite Ministerpaar heißt Olaf und Ursula Maubach. Di „Jröne Jonge“ stellen den Ehrenzug. Besser spät, als nie: In seiner knapp 45-jährigen Geschichte stellt dieser Zug jetzt zum ersten Mal den Schützenkönig. Der Schützenplatz ist wieder mit Buden und Fahrgeschäften in einem Maße bestückt, das für eine kleinere Kirmes alles andere als selbstverständlich ist; und da auch das Wetter mitspielen wird, gibt es eigentlich keinen guten Grund, das Vorster Schützenfest nicht zu besuchen.