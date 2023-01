Marathon-Läufer aus Kaarst Büttgener auf der Jagd nach den Sternen

Beim ersten Lauf nach knapp drei Wochen hat Thomas Mielke keine Schmerzen mehr verspürt. „Ich hoffe nun, dass es so bleibt“, postete der 52-Jährige bei Facebook. Mielke ist passionierter Hobbyläufer und absolvierte im Jahr 2019 seinen ersten Marathon in New York. 2020 und 2021 lief er in Berlin, in den Herbstferien 2022 dann in Chicago. Damit hat er bereits drei der sechs „Major“-Marathons absolviert und die Hälfte der „Six Stars“ im Sack.