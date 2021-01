Angebot in Kaarst : De Maiziére hält Vortrag für VHS

Kaarst Der CDU-Politiker und frühere Bundesminister wird in der Reihe „Dialog Zukunft“ auftreten – auf eigenen Wunsch in einem Online-Format.

Die VHS Kaarst-Korschenbroich hat für ihre Vortrags-Reihe „Dialog Zukunft“ einen prominenten Politiker engagieren können. Am 26. April wird der frühere Innenminister Thomas de Maiziére zum Thema „Innenansichten in höchste Führungsämter – die wichtigsten Regeln guten Führens“ referieren. Allerdings wird der Vortrag nicht wie gewohnt in der Rathaus-Galerie stattfinden, sondern auf Wunsch von de Maiziére nur in einem Online-Format. Auf welcher Plattform er spricht, steht noch nicht fest.

„Das Projekt finden wir toll“, sagt VHS-Leiter Karl-Heinz Kreuels. Die Zuschauer sind aufgefordert, über ihre Endgeräte (PC, Laptop, Smartphone oder Tablet) während des Vortrags Fragen an den Referenten einzureichen. „Eine Veranstaltung mit einem solchen Prominenten ist eine gute Gelegenheit, Erfahrungen für solche digitalen Formate zu sammeln“, so Kreuels. Den Wunsch nach einem digitalen Vortrag sei die VHS gerne nachgekommen. „Wir wollen den Leuten etwas bieten und ein richtiges Online-Event daraus machen“, blickt Kreuels voraus. In seinem Vortrag wird der CDU-Politiker, der von 2009 bis 2011 und von 2013 bis 2018 Innenminister sowie von 2011 bis 2013 Verteidigungsminister war und seit 2009 im Bundestag sitzt, einen Einblick in die Entscheidungsmechanismen in herausgehobenen Positionen geben. Er blickt hinter die Kulissen von Wirtschaft und Politik, zeigt Zusammenhänge auf und stellt eingefahrene Vorstellungen in Frage. Der Online-Vortrag soll am 26. April (Montag) stattfinden. Selbst, wenn bis dahin wieder Präsenzveranstaltungen möglich sein sollten, wird de Maiziére den Vortrag im Netz halten. „Wenn er es schon vorschlägt, wollen wir auf ein digitales Event hinarbeiten“, sagt Kreuels.