Gastronomie in Kaarst Nächste Generation übernimmt Haus Broicherdorf

Theresa Johnen und Ehemann Tim Nieß-Johnen, beide 39 Jahre alt, sitzen entspannt in „ihrem“ Haus Broicherdorf, das sie am 1. Januar 2024 übernommen haben. Theresas Eltern Anne und Johannes Johnen haben nach 45 äußerst erfolgreichen Jahren die beliebte Traditionsgaststätte an Tochter und Schwiegersohn übergeben: Theresa Johnen, ausgebildete Restaurantfachfrau, zeichnet nun für die Serviceleitung verantwortlich. Zwei feste Kräfte unterstützen sie. Tim Nieß-Johnen, bereits seit sechs Jahren Küchenchef im Haus Broicherdorf, kann bei der kreativen Umsetzung seiner Ideen auf zwei Festangestellte und einen Auszubildenden zurückgreifen.