NGZ-Autor im Selbsttest in Holzbüttgen : In der Theorie-Prüfung durchgefallen

Gescheitert! Und auch das Stoßgebet in der Lukaskirche in Holzbüttgen hatte nicht geholfen. Nachdem der ADAC mitgeteilt hatte, dass vor allem über 60-Jährige mit langer Fahrerfahrung die heutige theoretische Fahrprüfung mehrheitlich nicht bestehen würden, entschloss sich der Autor dieses Textes zum Selbsttest. Ausgewählt wurde die Fahrschule Dirk Bartke in Holzbüttgen, da sie in den sozialen Netzwerken hervorragende Referenzen hat. Der Fahrlehrer wählte einen Prüfbogen mit 30 Fragen, wie sie zur Erlangung eines Führerscheines der Klasse B – modifiziert am 1. April 2022 – aktuell gefordert werden. Die Antworten sind digital zu geben, zum Teil erläutern Videos abgefragte Situationen. Kurz und weniger gut: Der Prüfling fiel mit Glanz und Gloria durch.