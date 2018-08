Kaarst: Themenvielfalt trotz mäßiger Resonanz bei Sprechstunde von Ulrike Nienhaus

Sprechstunde der Bürgermeisterin : Themenvielfalt trotz mäßiger Resonanz

Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus (Mitte) und Mitarbeiterin Luisa Schlaghecken im Gespräch mit einem Bürger. Foto: Tinter, Anja (ati)

Kaarst Lediglich vier Besucher kamen zum Abschlusstermin der Sommersprechstunde von Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus. Die Verwaltungschefin zieht nach den verschiedenen Gesprächsrunden trotzdem ein positives Fazit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elisabeth Keldenich

Das Fernsehen setzt in der warmen Jahreszeit auf Sommerinterviews – laut Martin Schulz’ Aussage im Buch „Die Schulz-Story“ weiß keiner, wozu sie gut sind – und die Kaarster Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus auf ihre Sommersprechstunden, dieses Mal an Orten, die die Bürger in ihrer Freizeit aufsuchen. Nun fand die letzte im Biergarten der Gaststätte Haus Broicherdorf – von den „Einheimischen“ nur „Johnen“ nach der Inhaberfamilie genannt – statt.

Ob es an der zu warmen Witterung oder der Urlaubszeit gelegen hat – jedenfalls kamen nur vier Besucher und nahmen am reservierten Tisch mit kostenlosem Wasserausschank Platz. Die Bandbreite der Themen spiegelte das wider, was Ulrike Nienhaus generell während aller Sprechstunden erlebt: das pralle Leben einer Stadt. Andrea und Stefan Hildebrand ärgerten sich darüber, dass ihr in der Garage eingebauter Zwischenzähler zur Gartenbewässerung nach sechs Jahren nun in den Keller verlegt werden soll. Den fest installierten und verplombten Zähler auf eigene Kosten dort anzubringen kommt für das Ehepaar nicht in Frage. Der Grund für die Verlegung: angeblich neue Vorschriften. Da Familie Hildebrand sich weigert, den Zähler zu verlegen, wird das Wasser derzeit nicht abgerechnet. Alle Unterlagen hat Andrea Hildebrand mitgebracht und überreicht sie Ulrike Nienhaus. Diese erklärt den Vorgang für weder erklär- noch verstehbar und verspricht eine Überprüfung: „Irgendwo müssen die Änderungen ja festgelegt sein“, meint sie.

Info Beim Bundesverband der Katholiken aktiv Zur Person Ulrike Nienhaus (62) wurde am 13. September 2015 mit 54,43 Prozent zur ersten Bürgermeisterin der Stadt Kaarst gewählt. Die promovierte Geologin ist verheiratet. Als überzeugte Christin engagiert sie sich beim Bundesverband der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung und ist seit 2003 Vorsitzende der Ortsgruppe Kaarst.

Die Hildebrands zeigen sich beruhigt: „Die Sprechstunde finden wir gut, da die Bürgermeisterin ja nicht alles mitbekommt. Sie muss wissen, wo der Schuh drückt“, sagt Andrea Hildebrand. Ihr vorsichtiger Hinweis auf eine Kaninchenplage weist Nienhaus allerdings ab: „Sie legen sich mit allen Tierschützern an“, warnt sie.



zurück

weiter

Der nächste Gast am Tisch ist Robert Hüsges, der in Holzbüttgen ein wassertechnisches Unternehmen betreibt. Er sucht neue Räume, um seine Lagermöglichkeiten zu verbessern und möchte dazu Garagen in der Nachbarschaft und ein Wohnhaus erwerben. Da er das Gefühl hat, dass ihm dabei Steine in den Weg gelegt werden, hofft er auf Hilfe von Ulrike Nienhaus. Sie will im Amt für Wirtschaftsförderung nachfragen, das heimische Firmen begleitet und ein Interesse daran hat, sie am Ort zu halten.