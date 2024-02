Bürgerversammlung im Albert-Einstein-Forum Themenabend zum Energiequartier Blumenviertel

Seit dem 17. Januar steht im Blumenviertel alles im Zeichen der ganzheitlichen, klimagerechten Quartierentwicklung. Bei der offiziellen Eröffnung des Sanierungsbüros stellte Bürgermeisterin Ursula Baum gemeinsam mit dem beauftragten Bottroper Dienstleistungsunternehmen Innovation City Management GmbH (ICM) das Projekt, die Ziele sowie die nächsten Schritte vor. Um die Bürgerinnen und Bürger bei der Entwicklung des Energiequartiers Blumenviertel zum Klimaschutz-Vorreiter frühzeitig mitzunehmen, findet aktuell eine Online-Befragung statt, die unter www.kaarst.de/blumenviertel abgerufen werden kann. Die Stadt will auf diesem Weg erfahren, wie die Kommune die Menschen bei der energetischen Modernisierung der Häuser beziehungsweise beim Energiesparen unterstützen kann. „Nach umfassenden Analysen, vielen Gesprächen und der noch laufenden Online-Befragung liegen nun erste Ergebnisse des integrierten energetischen Quartierskonzeptes für das Quartier Energiequartier Blumenviertel vor“, teilte die Stadt nun mit. Diese Zwischenergebnisse sollen im Rahmen einer Informationsveranstaltung vorgestellt und der direkte Austausch mit den Bewohnern des Quartiers intensiviert werden. Deshalb laden die Stadt Kaarst und die ICM für Mittwoch, 7. Februar, ab 19 Uhr in den Multifunktionsraum des Albert-Einstein-Forums (Am Schulzentrum 16) ein.