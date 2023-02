Aufführung Ende Oktober im Tuppenhof Theaterverein probt für „Biedermann und die Brandstifter“

So fiel nach längerer Suche und Diskussion die Wahl auf Max Frischs „Biedermann und die Brandstifter“, das Ende der 1950er Jahre auf die Bühne kam, an Aktualität aber nicht verloren hat. In dem Stück nimmt Biedermann zwei Hausierer in seinem Haus auf, die erkennbar als Brandstifter ihr Unwesen treiben. Durch Weggucken, Ignorieren unübersehbarer Tatsachen, die Unheil erwarten lassen und Anbiedern hofft er, dass die Brandstifter ihn in Ruhe lassen und seine kleine Welt verschonen. Ein brandgefährliches Verhalten – in Max Frischs Stück für Herrn Biedermann, in der Gesellschaft für die Demokratie. „Das Stück ist hochaktuell, man kann Parallelen zu den Querdenkern oder Reichsbürgern ziehen“, erklärt Wilhelm Schiefer vom Theaterverein Kaarst. Für das Stück wird ein Dachboden benötigt. „Dafür haben wir uns schon eine Lösung ausgedacht, die den Raum nicht zu sehr verändert, aber die Funktion des Bühnenbildes trotzdem erfüllt“, so Schiefer. Mit den Proben hat der Theaterverein am vergangenen Mittwoch begonnen. „Alle sind motiviert, wir gehen das Stück mit viel Elan an“, so Schiefer. Da es „nur“ acht Rollen gibt, werden die restlichen Mitglieder des Vereins in den Chor gepackt. Die Proben finden zunächst einmal in der Woche statt, zwei Monate vor der Aufführung im Tuppenhof werden die Proben auf zwei pro Woche ausgeweitet.